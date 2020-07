BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO – Mercato e obiettivo stagionale: parla il Presidente!

Sono giorni intensi per la società giallonera. È notizia di ieri, l’acquisto di Filip Pavicevic, classe 1999 che rinforzerà il pacchetto ‘lunghi’ di coach Lino Lardo ed il suo staff. Il serbo è solo l’ultimo della lista di un roster quasi al completo con soltanto altri due innesti da inserire. A proposito del mercato e sugli obiettivi stagionali, anche per non lasciare spazio ad equivoci futuri, ha deciso di rilasciare le sue dichiarazioni il Presidente Amerigo uCiavarella.

“Sento il dovere di ringraziare il diesse Pino Sollazzo e il coach Lino Lardo; nonostante le enormi difficoltà ed un budget dato a disposizione che è, per ovvie ragioni, congruo per allestire una squadra che punta alla salvezza, sono riusciti a confermare giocatori dal calibro di Andy Ogide, Chris Mortellaro, Emidio Di Donato, Michele Antelli, hanno acquistato Iris Ikangi – proveniente dalla Serie A – Marco Contento, under di talento e prospettive nazionali e sono ben attenti a cogliere le opportunità che il mercato offre. Durante la conferenza stampa dello scorso 4 Luglio, nel corso dello spazio riservato ai giornalisti, a domanda secca se fosse l’ottavo posto l’obiettivo stagionale ho risposto di sì. Tale esternazione, però, è stata causata dall’entusiasmo. Sono il primo tifoso della Cestistica e come ogni Presidente amo la mia squadra e mi auguro possa arrivare sempre in alto. Centrare l’ottavo posto e dunque i playoff, per la dirigenza sarebbe un onore e per i tifosi un grande sogno, ma bisogna essere realistici. La linea societaria in accordo con lo staff tecnico è chiara e stiamo portando avanti un progetto dalle basi solidissime che richiede pazienza, lungimiranza e lucidità soprattutto nei momenti più duri della stagione.

In conclusione senza giri di parole confermo l’obiettivo da raggiungere: la Cestistica punta ad una stabile permanenza in Serie A”.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo