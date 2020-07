FOGGIA – CIALA EBAT: CAMPANARO AL VERTICE

CIALA EBAT: CAMPANARO AL VERTICE

Cambio della guardia al vertice della Ciala Ebat, l’Ente Bilaterale agricolo territoriale che vigila sull’attuazione dei contratti dei lavoratori agricoli, eletto nuovo Presidente Giuseppe Campanaro, Direttore di Confagricoltura Foggia, che succede ad Alfredo Giordano.

“Il passaggio del testimone è una grande responsabilità, ancor di più in questo momento di impasse nella trattativa sul rinnovo del Contratto Provinciale dei Lavoratori agricoli- commenta il neo Presidente dell’Ente, Giuseppe Campanaro – ai sindacati diciamo soprattutto una cosa: se vogliamo che gli imprenditori agricoli si comportino in modo serio i salari indicati nel Contratto devono rispettare i prezzi di mercato”.

“Nessuno vuol penalizzare i lavoratori soprattutto quelli specializzati: sappiamo tutti, ad esempio, che un buon potatore non accetterà mai ingaggi per meno di 70-80 euro al giorno. Ed è giusto prevedere questi compensi nel nuovo Contratto per queste categorie di lavoratori».

«Il vero problema – aggiunge Campanaro – è correggere alla radice quel groviglio di sotterfugi che alimenta un sistema drogato: alcuni imprenditori agricoli per abbattere i propri costi ed essere in linea con i prezzi di mercato, riconoscono in busta paga meno giornate lavorative di quelle effettivamente prestate. Questo non accadrebbe se i salari fossero quelli di mercato ovvero saremmo noi stessi a denunciare gli imprenditori truffaldini”.

“Invito i sindacati dei lavoratori a discutere – conclude Giuseppe Campanaro – per cercare quanto più è possibile di essere realisti e non cadere nella retorica di un mondo agricolo che maltratta i lavoratori”.