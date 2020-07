FOGGIA – DAMIANO GELSOMINO NEL CONSIGLIO NAZIONALE DI CONFCOMMERCIO

DAMIANO GELSOMINO NEL CONSIGLIO NAZIONALE DI CONFCOMMERCIO

Foggia, 16 luglio 2020 – Damiano Gelsomino entra nel consiglio nazionale di Confcommercio. Al termine dell’assemblea nazionale, che si è svolta a Roma il 15 luglio, il presidente di Confcommercio Foggia e della Camera di Commercio territoriale è stato nominato come membro del consiglio. Un incarico importante per il nostro territorio e le nostre imprese che vede un suo esponente di rilievo far parte del massimo organismo della Confederazione.

“Sono onorato di poter lavorare al fianco del presidente Sangalli e mi impegno fin d’ora di trasferire a livello nazionale le esperienze virtuose del nostro territorio per un maggior sviluppo del comparto commerciale, turistico e dei servizi. A Roma porterò le istanze del nostro territorio, ma anche proposte e strategie che possano tradursi in ricadute positive a livello locale”. – ha dichiarato Gelsomino.