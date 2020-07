SAN SEVERO – Luigi Pazienza nuovo allenatore dell’allievi regionali del G.S.ApocalisseASD

Classe 1976 ha iniziato la sua carriera calcistica nella nostra società, mettendosi in mostra fino alla chiamata del Foggia calcio, tra i migliori settori giovanili di quel tempo prosegue la sua carriera nel settore giovanile del Foggia diventando una delle promesse del futuro ma la fortuna gli remo contro “causa infortunio” esordì in serie B in

Foggia – Pescara centro campista con grandi doti tecniche vanta molte presenze in serie D con le maglie di società blasonate come Melfi , Barletta, Cerignola, Termoli, San Severo, Agnone, Larino e Bojano. Terminata l’attività agonistica ha intrapreso quella da allenatore con diverse esperienze nelle varie categorie dilettantistiche fino ad arrivare negli ultimi due anni alla guida della Juniores nazionale del San Severo calcio.

Sicuramente un valore aggiunto per la nostra società e soprattutto per i nostri ragazzi, per la sua grande esperienza maturata prima da giocatore poi da allenatore. A conferma della nostra società di proseguire un progetto intrapreso qualche anno fà che consiste nella crescita dei ragazzi nel migliorarsi anno dopo anno. Al Mister Luigi Pazienza va il nostro benvenuto nella famiglia