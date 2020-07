SAN SEVERO – M5S: PROGETTO “ECOSCUOLA” PER LA SOSTENIBILITÂ AMBIENTALE. Assegnati finanziamenti alla “De Amicis” e alla “Zannotti-Fraccacreta”

M5S: PROGETTO “ECOSCUOLA” PER LA SOSTENIBILITÂ AMBIENTALE

Assegnati finanziamenti alla “De Amicis” e alla “Zannotti-Fraccacreta”

Sono stati approvati i progetti relativi all’iniziativa del M5S “FACCIAMO ECOSCUOLA” destinati alle scuole italiane di ogni ordine e grado. Complessivamente in Italia sono stati finanziati 195 progetti di sostenibilità ambientale, dei quali 15 sono stati accreditati alla Regione Puglia e 3 hanno interessato le scuole della provincia di Foggia. Per la Capitanata 2 progetti di sostenibilità ambientale sono stati finanziati a due istituti della città di San Severo e precisamente il Circolo Didattico “E. De Amicis” di piazza F. Cavallotti per un finanziamento di 10.000 euro e l’Istituto Comprensivo “Zannotti-Fraccacreta” per un importo di 20.000 euro. Un ringraziamento particolare per la lodevole iniziativa va a tutti i parlamentari del M5S eletti in provincia di Foggia, che hanno sostenuto con donazioni l’approvazione e il finanziamento dei progetti di sostenibilità ambientale per le scuole e all’arch. Gianfranco di Sabato, consigliere comunale e portavoce cittadino del M5S che ha sostenuto e condotto con grande orgoglio questo interessante progetto per gli istituti scolastici della nostra città.