SAN SEVERO – NASCE “GLI ANGELI DI SAN SEVERO”. IL SINDACO MIGLIO INCONTRA I GIOVANI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO “PULIAMO INSIEME SAN SEVERO”

Il Sindaco Francesco Miglio, accompagnato dall’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, venerdì mattina presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – residenza Municipale – ha incontrato i ragazzi – giovani concittadini -, che nelle scorse settimane si sono distinti per aver spontaneamente ripulito da rifiuti alcune zone della città.

“A titolo personale ed interpretando il pensiero di tutta la comunità – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – ho voluto conferire un forte attestato di stima e riconoscenza a ognuno di loro, per aver dimostrato un grande senso civico e un ammirevole interesse per il bene comune e per la propria città. Si sono attivati per liberare da rifiuti di ogni genere alcuni quartieri cittadini. Da parte dei ragazzi è pervenuto un forte segnale di rispetto e amore per il proprio territorio, che si è concretizzato attraverso l’ideazione e la realizzazione di numerose iniziative del progetto “Puliamo insieme SAN SEVERO” per la raccolta dei rifiuti abbandonati incivilmente in parchi e periferie della città. E’ un bellissimo esempio di amore per la nostra città che deve proseguire e non può fermarsi qui. Ritengo che i tempi siano maturi per dare il via ad una iniziativa che può benissimo essere così identificata: GLI ANGELI DI SAN SEVERO. Un MOTTO che prende corpo proprio grazie all’azione intrapresa in queste settimane dai nostri giovani. Presto – nel prossimo mese di settembre – renderemo noto un avviso pubblico al fine di raccogliere le disponibilità di nostri cittadini – giovani, ma anche meno giovani – innamorati della nostra città, cui affidare la cura di alcuni spazi pubblici. Tutti loro, appunto, saranno “Gli Angeli di San Severo. Siamo orgogliosi di quanto è stato fatto in queste settimane e di quanto si potrà realizzare in futuro. Al riguardo mi preme rivolgere pubblicamente un sentito ringraziamento al consigliere comunale Lydia Colangelo ed al responsabile del Movimento CITTA’ CIVILE Nazario Tricarico per averci fornito spunti ed idee importanti, in una prospettiva di collaborazione necessaria per la crescita della nostra comunità. Anche a loro va il mio più sincero ringraziamento”.

SAN SEVERO, 20 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo