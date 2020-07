SAN SEVERO – UN IMPORTANTE RISULTATO DEL “MOSAICO DI SAN SEVERO”: DA QUEST’ANNO ACCADEMICO AVRA’ SEDE IN CITTA’ UN MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO SU “RISCHIO AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’ DEGLI USI DEL TERRITORIO”

A partire dall’Anno Accademico 2020-2021 si terrà a San Severo un Master Universitario di Secondo Livello dell’Università del Salento su “Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del territorio”.

Le iscrizioni sono già aperte, con termine per la presentazione delle domande stabilito al 30 settembre 2020; possono partecipare laureati quinquennali in Ingegneria, Architettura, Scienze della Pianificazione e Scienze Geologiche, Geofisiche, Agrarie, Forestali e Ambientali. La sede di svolgimento delle attività sarà la Biblioteca comunale di San Severo sita in Largo Sanità e i corsi avranno inizio a gennaio 2021.

“Si tratta di un importante risultato – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – del “Mosaico di San Severo”, il Percorso di sperimentazione dei Progetti Territoriali del PPTR avviato dal Comune di San Severo a partire dal 2015 d’intesa con la Regione Puglia, condotto dall’arch. Fabio Mucilli, Dirigente dell’Area Urbanistica e Attività Produttive del Comune di San Severo, e dal poeta e scrittore sanseverese Enrico Fraccacreta. Siano particolarmente felici che il Master abbia sede nella nostra città, un’opportunità eccellente per i giovani sanseveresi, ma anche per quelli della Capitanata intera. Esprimo pubblicamente il grazie più sentito a quanti hanno consentito la realizzazione di questo nuovo percorso universitario formativo”.

L’acquisizione di un Master Universitario di II livello a San Severo si aggiunge alle altre attività ormai stabili del Mosaico di San Severo: l’omonimo Premio del Paesaggio, giunto ormai alla quinta edizione, la Cattedra del Paesaggio, iniziativa divulgativa e formativa rivolta alle scuole secondarie superiori della città, e la Carta del Mosaico, innovazione metodologica nell’ambito della pianificazione territoriale che è stata recepita nell’Adeguamento del Piano Urbanistico Generale al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

Il Master, che privilegerà fortemente l’attività pratica attraverso laboratori di progettazione che approfondiranno le tematiche dei corsi a livello locale, è stato fortemente voluto dal prof. Antonio Leone, Professore Ordinario di Tecnica e Pianificazione Territoriale presso l’Università del Salento, che ha partecipato fin dall’avvio alle attività del Mosaico di San Severo in qualità di tutor del Laboratorio di Progettazione e che sarà il Direttore del Master.

Il Comune di San Severo è partner dell’Università del Salento per il Master, insieme alla SVIC s.r.l. Servizi Informativi Territoriali di Lecce.

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione dei laureati residenti a San Severo che intenderanno iscriversi al Master anche alcune borse di studio quale contributo d’iscrizione.

