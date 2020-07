SAN SEVERO – RINNOVATO IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO: RAFFAELE FLORIO E OTTAVIO VINCITORIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

RINNOVATO IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO DI SAN SEVERO

Si è svolta nella sera di lunedì 13 luglio 2020 l’assemblea Elettiva dei Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Severo, presso la sede sociale sita in Via San Giuseppe n°29, per eleggere il nuovo consiglio direttivo che avrà il compito di guidare l’associazione per il prossimo quadriennio.

Il dott. Raffaele Florio è stato confermato, per il sesto mandato consecutivo alla guida della presidenza dell’Associazione Turistica Pro Loco di San Severo.

Il consiglio di Amministrazione è formato dai seguenti Soci:

Florio Raffaele (Presidente – riconfermato)

Vincitorio Ottavio (Vicepresidente – riconfermato)

d’Alessandro Maria (tesoriere)

Marotta Pietro (consigliere)

Scanzano Liliana (consigliere – Rappresentante delle Pro Loco nel Direttivo della Consulta delle Associazioni presso il Comune di San Severo)

Pistillo Martino (consigliere)

Nel collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti i soci Montechiari Roberto (riconfermato), Cota Felice Teodoro (riconfermato) e Gagliardi Fernando Antonio, il quale ha già svolto il compito da revisore contabile dal 2000 al 2008.

Nel collegio dei Probiviri sono stati eletti i soci Pazienza Matteo, il quale ha svolto nel precedente mandato la carica da consigliere, Florio Giovanni e D’Alessio Salvatore.

il Presidente

dott. Florio Raffaele