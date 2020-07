FOGGIA – ANNA LAURA D’ALESSIO NEL CONSIGLIO NAZIONALE ASSOEVENTI E RICEVIMENTI LUXURY CONFINDUSTRIA

Anna Laura d’Alessio – esperta di Wedding Marketing Internazionale e Presidente della Sezione AssoEventi di Confindustria Foggia – è stata nominata nel Consiglio Nazionale di AssoEventi e Ricevimenti Luxury di Confindustria.

Il conferimento dell’incarico è avvenuto al termine della seduta dell’Organismo Confindustriale del 14 Luglio u.s. svoltasi a Roma, con il Presidente Nazionale, Michele Boccardi, che ha presentato ufficialmente la nuova consigliera ai vertici della Presidenza Nazionale.

Un organigramma nazionale che punta sul Luxury e su grandi Eventi di altissimo livello e di interesse Internazionale.

La d’Alessio, già Presidente della Sezione foggiana viene così accreditata in un contesto nazionale, pronto a ricostruire e rinsaldare i circuiti internazionali del Wedding dopo l’emergenza Covid.

“Sono davvero lusingata per questo riconoscimento – ha dichiarato Anna Laura d’Alessio – che considero un attestato di merito e di fiducia per tutti gli operatori del settore Wedding che hanno trovato in Confindustria una forte motivazione per rinnovare l’impegno imprenditoriale in un comparto trainante per l’economia della Puglia e della Capitanata. Ringrazio il Presidente Nazionale Boccardi per l’attenzione mostrata verso la nostra Confindustria. Spero di far bene”.

“E’ una grande soddisfazione per Confindustria Foggia questo prestigioso impegno assunto in una fase, peraltro, di grande difficoltà ma anche di grande speranza per le sorti della nostra economia – ha dichiarato il Presidente Gianni Rotice – .

“Sono certo che le risposte sul piano funzionale ed operativo della Sezione e di Anna Laura d’Alessio saranno all’altezza del compito per conciliare al meglio domanda ed offerta in un settore in forte crescita.