MARGHERITA DI SAVOIA – UNA SERATA ALL’INSEGNA DI SPORT, SOLIDARIETA’ ED INCLUSIONE SOCIALE SABATO 1 AGOSTO PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO IN VIA LABRIOLA

Una serata all’insegna di sport, solidarietà ed inclusione sociale in collaborazione con la ASD Oltre Sport è in programma sabato 1 agosto dalle 19.00 alle 22.00 presso la pista di pattinaggio sita in Via Labriola. Obiettivo della manifestazione intitolata “Un calcio alla normalità”, patrocinata dall’amministrazione comunale di Margherita di Savoia con il coinvolgimento dell’assessore ai servizi sociali Grazia Damato e del consigliere con delega allo sport Salvatore Schiavone, è sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolar modo i giovani, sulle tematiche relative allo sport per diversamente abili e creare nuove prospettive e motivazioni per le persone con disabilità: a questo scopo verrà organizzato per l’occasione un match esibizione di Powerchair Football, o calcio in carrozzina elettrica.

La Associazione Sportiva Dilettantistica Oltre Sport, con sede legale a Bari e sede operativa a Trani, è iscritta al registro nazionale del Coni ed è affiliata al Comitato Italiano Paralimpico, alla Federazione Italiana Wheelchair Hockey e all’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Il powerchair football è una disciplina che nasce prevalentemente per atleti disabili con capacità e potenza fisica ridotte ed è praticata a livello internazionale. La ASD Oltre Sport è la prima società in Puglia per questa disciplina e rappresenta una delle quattro squadre presenti sul territorio nazionale: per raggiungere i livelli delle altre nazioni bisogna crescere ancora ed è per questo che è importante far conoscere questa attività di grande rilievo nel campo dell’inclusione sociale, dell’aggregazione e della pratica sportiva per atleti paralimpici. In questo senso va sottolineato l’accordo di collaborazione che, due anni or sono, è stato sottoscritto presso la Presidenza della Regione Puglia con la Lega Pro per promuovere ed incentivare questa innovativa disciplina.

«È importante dare il massimo sostegno e la più ampia visibilità a questa iniziativa ed ai suoi promotori – dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto – poiché è orientata a favore dello sviluppo, dell’integrazione e dell’inclusione sportiva delle persone con disabilità. Ringrazio per la sensibilità dimostrata l’assessore Grazia Damato ed il consigliere Salvatore Schiavone ed invito tutti ad essere presenti alla pista di pattinaggio la sera del 1° agosto per contribuire al percorso di crescita, di sensibilizzazione e di promozione di questa pratica sportiva».