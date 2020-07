CAPITANATA – Secondo Tour di incontri con la senatrice Gisella Naturale. “Fare Impresa tra Cooperazione e Filiera Corta” – Strategie di crescita per l’agroalimentare di qualità della Daunia

Secondo Tour di incontri in Capitanata con la senatrice Gisella Naturale

“Fare Impresa tra Cooperazione e Filiera Corta”

Strategie di crescita per l’agroalimentare di qualità della Daunia

Dopo gli incontri di lunedì 29 giugno, la Senatrice del MoVimento 5 stelle Gisella Naturale, componente della Commissione Agricoltura del Senato, promuove un secondo tour di incontri in provincia di Foggia, per continuare a discutere delle strategie di crescita dell’agroalimentare di qualità della Daunia. Il focus di imprese si svolgerà lunedì 27 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

All’iniziativa parteciperanno la consigliera regionale del M5s Antonella Laricchia, candidata alla presidenza della Regione Puglia e il parlamentare europeo Mario Furore. Alle ore 9.00 l’appuntamento a Foggia presso la Futuragri Soc. Coop. Agrico, alle ore 11.00 si terrà l’incontro con l’azienda Rosso Gargano di Foggia, alle ore17.30 presso l’Antica Cantina Soc. Cooperativa di San Severo e, in conclusione, alle ore 19.00 presso la PARENTE Tasty Italian Food di San Severo. Nel primo pomeriggio ci sarà anche un incontro con alcuni esponenti di associazioni di categoria e alle ore 20.30, nella sede del Movimento 5 stelle a Torremaggiore in Corso Italia 16, alle ore 20.30, Antonella Laricchia incontrerà gli elettori. All’incontro di chiusura della giornata in Provincia di Foggia parteciperanno anche i candidati consiglieri.

«Sarà un importante momento di confronto, arricchito anche dalla presenza dell’europarlamentare Mario Furore dalla consigliera regionale, e candidata presidente del M5s alla Regione Puglia, Antonella Laricchia- afferma la senatrice Gisella Naturale. Il Ministro Luigi Di Maio ha fortemente voluto il “Patto per l’Export”, una vera e propria strategia innovativa per il rilancio dell’export del “Made in Italy”, importantissima soprattutto nella fase post-emergenza sanitaria, ed è proprio Antonella Laricchia che si occuperà per conto della Farnesina della diffusione delle opportunità che il Patto per l’Export rappresenta per le imprese pugliesi. Con l’impatto della crisi economica e con l’emergenza Covid-19, l’intero sistema agricolo nazionale è stato messo in ginocchio. Per tale motivo la politica dovrà fare uno sforzo notevole per sostenere la parte più debole del settore in modo che si possa ripartire dal tessuto imprenditoriale di medie e piccole imprese, vero pilastro dell’economia pugliese-aggiunge la senatrice Gisella Naturale. Il settore agroalimentare del Mezzogiorno conserva ancora un ruolo strategico rappresentando un fattore di traino economico in quanto il suo valore aggiunto ha superato i 19 miliardi di € (ultimo triennio), con 344 mila imprese agricole, 34 mila imprese dell’industria alimentare e con circa 668 mila unità di occupati (il 10% del totale al Sud). In un mercato globalizzato, la competitività delle imprese non può prescindere dalla qualità delle produzioni, nonché dall’innovazione applicata. Anche la Cooperazione può risultare ancora oggi uno strumento virtuoso di aggregazione insostituibile in grado di valorizzare i tanti giovani desiderosi di crescere “in rete”. Identica prospettiva si pone per le donne imprenditrici grazie alla loro creatività che generano un nuovo modello di impresa integrata e sostenibile con più attenzione e tutela del consumatore in termini di sicurezza alimentare, tipicità, origine e aspetti salutistici. Negli ultimi decenni abbiamo visto promuovere dalla politica regionale diversi progetti di promozione: dai Gal ai Distretti agroalimentari, Strade dei Vini e dell’Olio, PSR, tutti modesti, se non a volte, con risultati disastrosi. Oggi più che mai diventa necessario definire una governance efficiente quale cabina di regia in grado di far fronte, non solo alle emergenze, ma anche ad una pianificazione condivisa per definire obiettivi e strumenti volti ad accresce la competitività delle imprese in un sistema di rete integrato. Dare valore aggiunto all’agricoltura è un impegno prioritario a cui nessuno dovrebbe più sottrarsi». Conclude la Senatrice Gisella Naturale.