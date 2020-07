MONTE SANT’ANGELO – GRADUATORIA VIGILI URBANI, “VERSO IL FUTURO” E “FORZA ITALIA” HANNO L’UNICO INTERESSE DI DIFENDERE IL DIRITTO AL LAVORO DEI GIOVANI

riceviamo e pubblichiamo

GRADUATORIA VIGILI URBANI, “VERSO IL FUTURO” E “FORZA ITALIA” HANNO L’UNICO INTERESSE DI DIFENDERE IL DIRITTO AL LAVORO DEI GIOVANI. LA GIUNTA D’ARIENZO NO!

È da un mese che FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO chiedono all’Amministrazione Comunale PD di spiegare ai giovani disoccupati di Monte Sant’Angelo perché nel bando pubblico per l’assunzione a tempo determinato di Vigili Urbani sia stato messo come fondamentale il possesso del requisito dei 90 giorni di servizio.

FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO hanno denunciato pubblicamente che quel requisito assurdo e ingiustificato che ha impedito a molti giovani diplomati e laureati di Monte Sant’Angelo di partecipare alla procedura selettiva.

FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO non hanno mai detto che bisognava limitare il bando pubblico in questione ai soli cittadini montanari, ma insistono solo nel dire che i giovani di Monte Sant’Angelo “tagliati fuori” dalla procedura per quel requisito voluto “caparbiamente” dal PD e dall’Amministrazione d’Arienzo hanno diritto a delle spiegazioni: è inutile che il PD continui a “mandare il pallone sugli spalti”, a cambiare discorso e a distrarre l’attenzione dal nocciolo della questione!

Il PD e l’Amministrazione d’Arienzo hanno il dovere di dare le risposte alle domande dei cittadini perché non stanno amministrando casa loro!

Il PD, sempre per distrarre l’attenzione dalla questione principale, si chiede se “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” abbiano qualche interesse, visto che insistono su questo tema.

Ebbene sì, FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO hanno un solo e unico interesse: difendere i giovani diplomati e laureati di Monte Sant’Angelo a cui è stato impedito di partecipare ad un bando pubblico per formare una graduatoria, quella dei Vigili Urbani, graduatoria che avrà validità pluriennale.

Il PD e l’Amministrazione, invece, hanno calpestato questo diritto e non hanno neanche chiesto scusa!

(Fonte: Forza Italia e Verso il Futuro – Monte Sant’Angelo)