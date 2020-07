SAN PAOLO CIVITATE – AGGIUDICATI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. NN. 44 (Serracapriola – Chieuti – Torre Fantine) e 142 (Serracapriola – San Paolo di Civitate – San Severo)

Nell’ambito del Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 è ricompreso l’intervento relativo ai “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. NN. 44 (Serracapriola – Chieuti – Torre Fantine) e 142 (Serracapriola – San Paolo di Civitate – San Severo) ” dell’importo complessivo di €. 300.000.00, aggiudicati nei giorni scorsi dalla Stazione Unica Appaltante dell’Ente.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta dichiara: “ L’Alto Tavoliere rappresenta un ambito di particolare importanza per la funzione di comunicare tra i Monti Dauni Settentrionali ed il Gargano Nord ma l’importanza strategica è stata a lungo sottovalutata riguardo alla manutenzione delle infrastrutture stradali a servizio dei cittadini e delle numerose aziende agricole. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, è necessario intervenire sia sul piano viabile, che sulle opere protettive delle SS.PP. NN. 44 e 142. Tali arterie insistono sulla parte nord ovest della Capitanata e hanno una funzione primaria nei collegamenti, sia tra le città di San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti ed i collegamenti con la viabilità nazionale: SS. 16 (Adriatica) e l’ Autostrada A14 (Bologna – Taranto)”.