SAN SEVERO – ATTENTATO AL CHIOSCO IN VILLA: LIBERI E FORTI VICINO ALLA FAMIGLIA MIRANDO

Ancora una volta ci troviamo a commentare episodi pessimi, violenti, devastanti …

E nonostante gli sforzi della maggioranza silenziosa, purtroppo, la nostra città viene relegata ancora una volta nella cronaca nera e classificata tra quelle più pericolose per la sicurezza e quindi tra quelle per nulla attrattive per imprese ed investimenti. Nella notte un attentato inqualificabile ha colpito una attività commerciale che con impegno e dedizione aveva dato nuova linfa e vivibilità ad un pezzo di città che tutti i sanseveresi amano: la villa comunale!

Siamo accanto alla famiglia Mirando che ha scelto di impegnarsi con abnegazione nella nostra difficile realtà e chiediamo con fermezza alle forze dell’ordine di assicurare alla giustizia la mano responsabile di tale vile gesto.

La solidarietà della comunità ed il rigore delle istituzioni sono l’unica speranza per affermare con forza che vincerà la San Severo migliore.

Gruppo consiliare “Liberi e Forti”