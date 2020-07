SAN SEVERO – UDC, SOLIDARIETÀ ALLA FAMIGLIA MIRANDO

UDC – UNIONE DI CENTRO

Comitato di San Severo







Un incendio, che pare di origine dolosa, ha distrutto questa notte gran parte del chiosco VILLANDO della nostra Villa Comunale.

L’atto è ancora più odioso perché perpetrato a danno di uno dei pochissimi punti di aggregazione e svago per le famiglie e proprio ora che, dopo le chiusure dovute al COVID-19 si riprendeva l’attività nel tentativo di attenuare le indiscusse difficoltà.

L’UDC di San Severo, nell’esprimere piena solidarietà al gestore, la famiglia Mirando che così bene sta operando, con forza fa appello alle Forze dell’Ordine perché, continuando nell’ottima azione di controllo fin qui messa in atto, ulteriormente si impegnino per fare luce su questo atto delinquenziale che non colpisce un singolo imprenditore, ma offende profondamente la Città e la voglia di ripresa che con tanto sacrificio si sta portando avanti.

San Severo, 23 luglio 2020

UDC San Severo