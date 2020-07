MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER MARTEDÌ 28 LUGLIO ALLE ORE 9.00

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER MARTEDÌ 28 LUGLIO ALLE ORE 9.00



È stato convocato per martedì 28 luglio 2020 con inizio alle ore 9.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. TARI – Tassa Rifiuti. Tariffe – Determinazioni per l’anno 2020.

3. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 81 del 2.7.2020 art. 181 del DL 34/2020 – Adozione di misure di agevolazione – Cosap per occupazioni di suolo pubblico – Operatori del mercato settimanale e soggetti/attività sospese – Atto di indirizzo e provvedimenti.

4. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 75 del 24.6.2020 – Approvazione V variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

5. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 82 del 7.7.2020 – Approvazione VI variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

6. Assestamento Generale del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000

7. Programma Triennale 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici – Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi – Variazione n. 2 – Approvazione.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.