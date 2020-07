SAN SEVERO – FORZA ITALIA – Ferma condanna per il vile gesto che ha distrutto “Villando”

Ferma condanna per il vile gesto che ha distrutto “Villando”

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia esprime a nome di tutto il partito lo sdegno per il vile atto subito dalla famiglia Mirando. L’incendio che ha distrutto la struttura “Villando” rappresenta l’ennesimo gesto di una criminalità che continua senza scrupoli a martoriare il settore produttivo locale. Siamo vicini alla famiglia Mirando che con la vicinanza ed il sostegno di tutta la popolazione troverà la forza per superare questo triste momento.

Il Coordinamento Cittadino Forza Italia