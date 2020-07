SAN SEVERO – PSI – Solidarietà alla famiglia MIRANDO

Solidarietà alla famiglia MIRANDO

L’incendio del chiosco VILLANDO avvenuto questa notte ci lascia basiti. Questo punto di ristoro è certamente presente nei ricordi di ciascun cittadino sanseverese, perché luogo di conforto durante le passeggiate all’interno della Villa Comunale.

Negli ultimi anni la famiglia Mirando ha offerto con passione ed innovazione tutto il suo impegno per rendere il chiosco accogliente e ricettivo per tutti gli avventori, generando risvolti anche di carattere sociale.

Alla famiglia Mirando va tutta la solidarietà dei Socialisti di San Severo e l’invito a non arrendersi di fronte a questo grave episodio, rispetto al quale siamo fiduciosi nell’operato delle Forze di Polizia che certamente sapranno fare luce sulla natura e sugli eventuali autori dell’incendio.

IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PSI

Felice CAFORA