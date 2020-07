SAN SEVERO – PARTE SERE D’ESTATE. TANTI APPUNTAMENTI IN CITTÀ

Martedì 28 luglio alle ore 20.30 inizierà la programmazione culturale “San Severo. Sere d’Estate 2020” promossa dall’Amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura. “Quest’anno, a differenza degli altri anni – dichiarano il Sindaco, avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura, avv. Celeste Iacovino – si è ritenuto opportuno, anche a seguito di un confronto con numerosi rappresentanti del mondo culturale sanseverese, procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse rivolto agli operatori culturali del territorio con la duplice finalità : dare l’opportunità agli artisti di riprendere la propria attività dopo diversi mesi di sospensione e offrire alla cittadinanza l’occasione di ricominciare ad assistere ad eventi culturali dopo il periodo legato all’emergenza covid. Siamo molto soddisfatti del risultato in quanto gran parte degli artisti sanseveresi ha aderito all’avviso presentando delle proposte interessanti che sicuramente verranno accolte dal nostro pubblico con grande entusiasmo”.

Gli eventi programmati si svolgeranno in alcuni luoghi ritenuti più idonei per il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale: come il Chiostro dei Celestini, l’Altana antistante la Biblioteca Comunale, Piazza Municipio e la Villa comunale. Il cartellone contiene numerosi concerti, spettacoli teatrali , momenti dedicati alla lettura, proiezioni di film, spettacoli per bambini, spettacoli di cabaret, e, se le disposizioni lo consentiranno, ci saranno anche alcuni eventi culturali in occasione della Festa dell’uva.