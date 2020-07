GARGANO – NOTTE DI PAURA: AUTO IN MARE SULLA LITORANEA FRA SAN MENAIO E RODI!

Tanta paura sul Gargano, dove un’auto è precipitata in mare alle 3 della notte scorsa. È accaduto lungo la strada che collega San Menaio a Rodi Garganico, in località Molino di Mare. Dell’accaduto si sono resi protagonisti due ragazzi che con molta fortuna non hanno riportato particolari ferite, ma molto, molto spavento.

Il loro mezzo è terminato in acqua dopo aver sfondato la recinzione di un marciapiede. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco.