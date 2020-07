I PRIMI EVENTI DELLA RASSEGNA SERE D’ESTATE

Come preannunciato prende il via domani la composita e variegata rassegna SERE D’ESTATE, organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura.

“Giova precisare – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – che per garantire le misure anti contagio COVID – 19 in termini di distanziamento sociale e presenze contingentate, si ricorda l’uso della mascherine per assistere agli eventi e garantire le norme di sicurezza. Sarà anche possibile richiedere in anticipo la prenotazione agli eventi telefonando al numero 324.7829089. A tutti auguriamo un buon divertimento con il nostro cartellone estivo”.

La rassegna si aprirà domani sera – martedì 28 luglio – alle ore 20,30 nel Piazzale antistante la Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano in via Don Felice Canelli con la proiezione del film DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO nell’ambito del ciclo previsto denominato CINEMA SOTTO LE STELLE.

Mercoledì 29 luglio, alle ore 20,30, sempre presso il Piazzale della Biblioteca Minuziano, concerto con i BUSKAGLIA: CALIFANO TRA POESIA E JAZZ, omaggio al grande cantautore del quartetto made in Capitanata con Alfredo Fania, trombettista e vocalist sanseverese, autore di tanti concerti in piazze e prestigiose cornici teatrali, Ad affiancarlo, nell’inossidabile quartetto de I Buskaglia, gli amici e maestri Dino Basile al piano, Gigi Lorusso alla batteria e Luigi Ferro al contrabbasso.

SAN SEVERO, 27 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo