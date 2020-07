Povertà, un bando da 2 milioni per le famiglie più vulnerabili

MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione ASM e Fondazione AEM, lanciano la terza edizione del bando Doniamo Energia, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti e iniziative a tutela delle famiglie a rischio povertà, a seguito dell’emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale.

“I bandi precedenti hanno permesso alle organizzazioni di Terzo Settore di svolgere un’azione efficace – afferma Giovanni Fosti, Presidente della Fondazione Cariplo -: nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate. Oggi, mentre la crisi per alcune persone e per alcune famiglie sta diventando drammatica, abbiamo bisogno di continuare e migliorare su questa strada: si tratta di riconoscere che ci sono ingiustizie inaccettabili e di sviluppare azioni di contrasto alla povertà in grado di aiutare a migliorare la vita delle persone e delle famiglie. Il metodo di Fondazione Cariplo mette al centro la collaborazione: agire insieme ad altri soggetti per supportare le famiglie che stanno vivendo condizioni di fragilità, attivando le reti del territorio che più da vicino conoscono le situazioni e sono in grado entrare in relazione con le persone per aiutarle a costruire un futuro migliore”.

“Questa terza edizione del bando ‘Doniamo Energià prende il via in un momento straordinariamente difficile per il nostro Paese – dice Marco Patuano, Presidente di A2A e del Banco dell’energia onlus – molte famiglie si troveranno ad affrontare situazioni di difficoltà economica e sociale. Il nostro Gruppo, anche grazie ad iniziative come questa, ha la possibilità di fornire un contributo concreto per alleviare alcune situazioni di disagio”.

(ITALPRESS).