SAN SEVERO – MERCOLEDI’ 29 LUGLIO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 17,30 di mercoledì 29 luglio 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 17,30 di venerdì 31 luglio 2020, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C.C.;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 regolamento del c.c.;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 11 del 16.10.2019, n. 12 del 13.11.2019, n. 13 del 22.11.2019 e n. 14 del 28.11.2019, n. 1 del 17.01.2020, n.2 del 31.01.2020, n. 3 del 02.03.2020 e n. 4 del 30.04.2020;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Ordinanza di assegnazione somme del 14 maggio 2019 del Tribunale di Foggia – R.G.E. n.382 del 2019;

4. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Revisione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Determinazioni;

6. Ripiano del Disavanzo di Amministrazione in quindici anni ai sensi dell’art. 39 quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;

7. Progetto di recupero aggregato di San Bernardino mediante interramento dell’elettrodotto aereo di alta tensione sovrastante la strada pubblica – Proponente: Margherita s.r.l. – Approvazione Progetto Preliminare – Dichiarazione di pubblica utilità;

8. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.4 e D5.5 – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – Approvazione;

9. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree C1.3 e H (in parte) – Individuazione dei comparti di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – Approvazione;

10. Patto Città Campagna – Schema di Assetto del Margine Urbano – Schema Preliminare Sub-Aree D5.6 – D5.7 (in parte) – Individuazione del comparto di intervento ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. e-bis della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii. – Approvazione;

11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 5393/2018;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Parcella professionale dell’avv. Raffaele Irmici;

13. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000, comma 1, lettera d) – ditta PAP snc.;

14. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del d.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.269 del 2019 del Giudice di Pace di San Severo.

San Severo, 27 luglio 2020

