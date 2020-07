DIOCESI DI SAN SEVERO – MONS. CHECCHINATO: DAL 1 AGOSTO RIAPRONO LE CHIESE RETTORIALI

Nella necessaria gradualità con cui si stanno riprendendo le varie attività delle diverse comunità ecclesiali, sottolineando la prudenza che deve rimanere sempre alta, e dato il patrimonio artistico e culturale che diverse Rettorie della Città e della Diocesi custodiscono, do la possibilità – a partire da sabato 1 agosto p.v. – di riaprire le Chiese rettoriali esclusivamente per la preghiera personale e per le visite da parte di eventuali turisti che saranno in loco.

Chiedo che gli orari di apertura e chiusura vengano concordati tra i Rettori o i Parroci di riferimento e i Commissari o i Priori delle relative Confraternite, che sia assicurata per tutto il tempo di apertura la vigilanza per evitare ogni forma di assembramento, che si provveda a disporre i necessari sistemi di igienizzazione (gel disinfettanti) e che gli spazi visitabili siano sistematicamente puliti secondo le indicazioni scaturite dal confronto tra le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e l’Ufficio Regionale Beni Culturali della Regione ecclesiastica Puglia in data 7 maggio 2020. Per cui, qualora si avesse difficoltà a rispettare quanto previsto, è bene che continuino a restare chiuse.

Nelle Chiese rettoriali, inoltre, resta confermato il divieto di celebrare l’Eucaristia e ogni forma di preghiera pubblica fino a nuove disposizioni.

Mons. Giovanni Checchinato