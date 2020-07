SAN SEVERO, APRICENA E TORREMAGGIORE – LA POLIZIA INTESIFICA I CONTROLLI: 1000 PERSONE E TANTE AUTO, POI DIVERSE PERQUISIZIONI

SAN SEVERO: Nel corso della settimana uscente sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio a San Severo e nei paesi limitrofi. Particolare attenzione alla prevenzione dei reati di carattere predatorio e in chiave antiprostituzione. Notificate due misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare.

In quest’ultimo periodo di luglio, in cui molte persone si recano nelle località balneari e si assiste allo svuotamento della città, i servizi sono stati finalizzati alla repressione e prevenzione dei reati di carattere predatorio, in particolar modo i furti e le truffe.

I servizi si sono concentrati nei comuni di San Severo, Apricena e Torremaggiore e hanno visto la partecipazione degli agenti del Commissariato di P.S. e del Reparto prevenzione Crimine, attenzionando in particolare le zone periferiche delle città, nonché gli esercizi commerciali specie nelle ore serali e notturne.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati:

persone controllate nr. 998

controlli a pregiudicati nr. 52

controlli a cittadini stranieri nr. 19

deferite nr. 01 persone;

perquisizioni personali nr. 07

posti di controllo nr 36

infrazioni cds 15

infrazioni per mancanza di copertura assicurativa nr. 6

carte di circolazione ritirate nr. 5

sequestri amministrativi nr. 7

fermi amministrativi nr 1

denuncia per detenzione droga uso proprio nr. 1

In data 22.07.2020 personale dipendente denunciava in stato di libertà un soggetto T.G. classe 1982 per il reato di ricettazione autovettura risultata provento di furto.

A seguito di attività di indagine, personale della squadra polizia anticrimine ha notificato due misure cautelari del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare a dei soggetti accusati dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Personale ufficio misure di prevenzione ha tratto in arresto C.S., classe 1989, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per l’applicazione della detenzione domiciliare.

Personale della volante ha recuperato tre vetture precedentemente provento di furto e restituite ai legittimi proprietari.

Sono stati effettuati servizi congiunti antiprostituzione sulla statale 16 con nr. 04 sanzioni amministrative contestate ai sensi dell’ordinanza Comunale nr. 162 del 09.08.2019.