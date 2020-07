MANFREDONIA – Sequestrati due lidi abusivi in località Sciali

Manfredonia, sequestrati lidi abusivi in località Sciali

Lo scorso fine settimana i militari della Guardia Costiera di Manfredonia sono stati impegnati in diverse attività di polizia demaniale lungo il litorale di competenza. Le attività, inserite all’interno dell’oramai tradizionale operazione ‘Mare Sicuro 2020’, hanno permesso ai militari di restituire alla pubblica fruibilità circa 2mila mq di aree demaniali.

In particolare in una prima operazione, in località Sciali nel Comune di Manfredonia, nel corso di dell’ispezione ad una struttura ricettiva, gli uomini della guardia costiera hanno accertato che l’occupazione abusiva di una superficie demaniale circa tre volte superiore a quella autorizzata, 1700 metri rispetto ai 400 consentiti.

Su conforme avviso dell’autorità giudiziaria si è proceduto al sequestro dell’area unitamente a circa 200 attrezzature balneari tra sdraio e ombrelloni e al deferimento del responsabile.

Nella seconda operazione effettuata nelle vicinanze, i militari hanno constatato la realizzazione di uno stabilimento balneare con l’installazione di 25 ombrelloni e 62 sdraio su una superficie di circa 550 mq senza però che il titolare fosse in possesso di qualsivoglia titolo demaniale marittimo.

Anche in questo caso i militari hanno sequestrato le attrezzature e restituito alla pubblica fruibilità le aree abusivamente occupate, oltre che deferito il responsabile.

Entrambi i sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria sono stati convalidati dal giudice per le indagini priliminari del Tribunale di Foggia.

“