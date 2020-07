TORREMAGGIORE – IL NUOVO SINGOLO DE IL MECCANISMO – UNO PIU’ UNO FA TRE. IL ROCK ROMANTICO DELLA BAND TORREMAGGIORESE

Si intitola Uno più uno fa tre, il nuovo singolo della band di Torremaggiore Il Meccanismo, melodic rock dai toni caldi e romantici, che poggia sui giri di piano, sui colori graffianti della chitarra e sulla voce intensa di Mariachiara Celozzi.

“ A comporre Il Meccanismo ora siamo in tre, appunto con la voce di Mariachiara, che ufficialmente entra a far parte del gruppo a gennaio 2020. Siamo subito entrati in gran sintonia, nonostante lo stop dettato dalle vicende del Covid-19, che però non ci ha frenati” spiega Alessandro Russi, chitarrista del gruppo e autore del brano, arrangiato dal pianista della band Salvatore Testa.

Alessandro e Salvatore hanno creduto da subito nel brano e non hanno mai smesso di lavorarci, seppur distanti. A sostenere il loro entusiasmo Mariachiara che, nella prima metà di maggio, ascoltata per la prima volta una bozza del pezzo cantato da Alessandro ne è rimasta conquistata. “Era solo un provino, tutto andava ancora sistemato, ma senz’altro si intravedeva già la forza della canzone, dell’intesa tra testo e musica, dello sviluppo melodico all’insegna della migliore canzone italiana, della fusione tra romanticismo e rock, e così tutti e tre abbiamo capito che era il caso di provarci davvero, di produrre il singolo Uno più uno fa tre” spiegano i musicisti.

La canzone parla di una forza intima, diversa per ognuno, che permette di andare avanti nonostante tutto, quella che, citando il ritornello, ci fa dire “La mia parte io, te la garantirò per sempre” nelle relazioni, negli studi, nel lavoro, insomma, in qualsiasi situazione ci si trovi a vivere, restando tenaci, chiedendo scusa se necessario, ma sempre credendo nell’amore, anche quando sembra sia l’ora di rinunciare.

Musicisti che nonostante gli studi fuori sede hanno scelto di restare nella loro terra, pur conoscendone le difficoltà, che lottano per fare musica, per affermare la propria arte e la propria sensibilità, quelli de Il Meccanismo, fino a scommettere sulla propria crescita e a mettere su uno studio tutto loro, dove finalmente lavorare alle proprie composizioni in prima persona.

Ben accolto sui social, il singolo Uno più uno fa tre, segna un punto importante per la band pugliese, che ha potuto contare per questa produzione anche sul sostegno e la collaborazione di amici di vecchia data, riuscendo in meno di due mesi a realizzare una complessa autoproduzione discografica – pure grazie al supporto dell’amministrazione comunale, che ringraziano in particolare per la messa a disposizione del Teatro Luigi Rossi, maggiore location delle riprese video.

Nato da un’idea di Fabiola Soldano , il videoclip è stato realizzato da Aurelio & Nicola del Film Studio , interagendo con gli attori Michele Pio Paradiso & Simona Nardella , nel ruolo della coppia, con Tina Valente, la mamma e, nel ruolo delle figlie, Enrica De Ciero e Mariarosaria Barrea .

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del video Rosy Valente per le f oto di scena e la documentazione legale, Guido Russi per gli strumenti musicali di scena e Serena Razionale & Simona Nardella p er la l ocation riprese.

Un team ampio, sinergico, caratterizzato da una pronta intesa, che ha segnato la professionalità e la buona riuscita della produzione.

I progetti per il futuro sono tanti, continuano i musicisti, che in questo periodo stanno cercando di portare il singolo anche fuori dalle piattaforme digitali. Saranno infatti in piazza, a Torremaggiore, giovedì 30 luglio per una breve performance, protagonisti assieme ad altri giovani talenti in una serata dedicata proprio agli artisti al servizio della cittadina.

