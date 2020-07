CERIGNOLA – Fermato per un sorpasso azzardato, viene trovato in possesso di cocaina e marijuana. 1 arresto

Nei giorni scorsi, i militari della dipendente Sezione Radiomobile hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacente un ventisettenne di Cerignola, già noto alle Forze di Polizia. L’uomo era alla guida della sua autovettura quando, in Via Manfredonia, si è reso protagonista di un sorpasso vietato in prossimità di un semaforo. Su quella strada vi era però la presenza di una pattuglia di Carabinieri motociclisti che, alla vista della manovra fatta dall’automobilista, hanno provveduto a intimargli l’alt.

I militari, avvicinatisi all’autovettura, sono stati subito attirati da un forte odore di cannabis e, pertanto, hanno proceduto a una perquisizione del veicolo, al termine della quale sono state rinvenute, abilmente occultate, 9 dosi della citata sostanza stupefacente, per un peso complessivo di gr.17, e 7 dosi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, per un peso complessivo gr.2. Inoltre, il soggetto fermato è stato anche trovato in possesso di una somma contante di 1040,00 Euro. I militari hanno poi esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato del materiale per il confezionamento.

Condotto in caserma, l’uomo è stato dunque arrestato, e si è provveduto a porre sotto sequestro anche la somma contante, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio, e l’autovettura all’interno della quale i Carabinieri hanno trovato le sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato poi sottoposto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Foggia, agli arresti domiciliari in attesa dell’Udienza di Convalida, al termine della quale il Giudice del Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..