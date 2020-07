FOGGIA – PASTI A DOMICILIO, DOMANDE ENTRO IL 14 AGOSTO

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Raffaella Vacca, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica che ha causato un aggravamento della situazione socio-economica territoriale, aumentando notevolmente il numero di indigenti, hanno attivato una serie di iniziative a favore di categorie fragili per fronteggiare le nuove povertà associate ai fattori climatici, come l’innalzamento delle temperature durante il periodo estivo.



Dopo un rapido monitoraggio, sono stati attivati interventi in favore delle fasce della popolazione particolarmente a rischio, come gli anziani e i disabili che vivono soli, attraverso la consegna giornaliera di pasti a domicilio.



Il servizio è rivolto a cittadini anziani ultra65enni e disabili residenti nel territorio comunale di Foggia per un periodo di 61 giorni nei mesi estivi.



Per fruire del servizio dei pasti a domicilio, gli interessati possono fare richiesta singolarmente su appositi moduli disponibili sul sito del Comune di Foggia (all’indirizzo www.comune.foggia.it), presso le sede dell’assessorato alle Politiche Sociali in via Fuiani 16 e ai front-office delle sedi circoscrizionali di via Scillitani e via Candelaro, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00.



La misura è rivolta a un platea di 100 utenti e vedrà l’esenzione totale della compartecipazione al costo del servizio di tutti gli utenti.

Si seguirà il seguente ordine di priorità:

– Saranno ammesse domande con ISEE fino a 6.000,00 euro per il 60% della platea degli utenti;

– Saranno ammesse domande con ISEE da 6.000,00 a 15.000,00 euro per il 30% della platea degli utenti;

– Saranno ammesse domande con ISEE oltre i 15.000,00 euro per il 10% della platea di utenti.



Le domande dovranno pervenire presso il Protocollo Generale del Comune di Foggia, in corso Garibaldi 58 primo piano, a partire da venerdi 31 luglio ed entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 agosto 2020.