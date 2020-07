GARGANO – Senza documenti in acquascooter, denunciati due giovani foggiani che volevano imbrogliare la Guardia Costiera

I militari della Guardia Costiera lo hanno ‘beccato’ alla guida dell’acquascooter e lui, un giovane foggiano di 26 anni, per evitare la multa, ha in un primo momento dichiarato di avere i documenti a terra fornendo solo il tagliando assicurativo della moto d’acqua, e in un secondo momento ha chiesto ad un suo amico foggiano di 25 anni, munito di regolare patente nautica di presentarsi presso gli uffici della Capitaneria per cercare di far passare l’amico per se stesso.

Uno “scherzetto” che è costato caro ai due amici, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Foggia per concorso in sostituzione di persona e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali oltre che per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e favoreggiamento.