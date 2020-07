POGGIO IMPERIALE – A14, incidente stradale al casello: tamponamento tra auto e camion

Sono ancora da accertare le cause del violento tamponamento avvenuto questa mattina, lungo l’autostrada A14, all’altezza del casello di Poggio Imperiale.

Il fatto è successo intorno alle 8.30 del mattino, in direzione della progressiva chilometrica 511, direzione nord. Due i mezzi coinvolti: una Kia Sportage e un camion (mezzo tamponato). Ferito il conducente dell’auto, trasportato tramite 118 in ospedale per gli accertamenti del caso.

fonte foggia today