SAN SEVERO – IL COMUNE OTTIENE UN FINANZIAMENTO DI 100 MILA EURO DALLA REGIONE PUGLIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SPORTIVO DI VIA PADRE MATTEO D’AGNONE

IL COMUNE DI SAN SEVERO OTTIENE UN FINANZIAMENTO DI 100 MILA EURO DALLA REGIONE PUGLIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SPORTIVO DI VIA PADRE MATTEO D’AGNONE

Il Comune di San Severo – Assessorato ai Lavori Pubblici è risultato destinatario di un finanziamento di 100 mila euro che consentirà di eseguire importanti lavori di riqualificazione del Polo sportivo comunale in Via Padre Matteo d’Agnone.

Sono complessivamente 42 i comuni della provincia di Foggia che beneficeranno di contributi al fine di un potenziamento degli impianti sportivi con fondi della Regione Puglia.

Con questo importante intervento si provvederà al rifacimento del manto in sintetico del rettilineo di 100 mt, ad interventi di ripristino sul rimanente tappeto, alla realizzazione di un campo da beach volley, campo da bocce e completamento della pedana per il salto in lungo.

Le risorse che la Regione mette a disposizione dei comuni pugliesi ammontano a 17.775.242,81 milioni di euro (a valere sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.14 – “Interventi per la diffusione della legalità) per la realizzazione di interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico nelle sei province pugliesi.

SAN SEVERO, 30 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo