SAN SEVERO – San Severo Democratica esprime piena soddisfazione per l’ennesimo risultato raggiunto

Il Comune di San Severo è risultato destinatario di un finanziamento di 100 mila euro che consentirà di eseguire importanti lavori di riqualificazione del Polo sportivo comunale in Via Padre Matteo d’Agnone.

San Severo Democratica si congratula con il suo assessore ing. Gigi Montorio, per l’ennesimo risultato raggiunto.

Con questo importante intervento si provvederà al rifacimento del manto in sintetico del rettilineo di 100 mt, ad interventi di ripristino sul rimanente tappeto, alla realizzazione di un campo da beach volley, campo da bocce e completamento della pedana per il salto in lungo.