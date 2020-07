Ficc entra nel capitale di Maticmind

MILANO (ITALPRESS) – Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, ha firmato l’ingresso nel capitale di Maticmind, società leader tra i system integrator operanti nel settore ICT. Maticmind, con headquarter a Vimodrone (MI), è tra i principali system integrator italiani operanti nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application. L’operazione, che vede il fondo FICC acquisire una quota di minoranza del capitale di Maticmind attraverso un aumento di capitale riservato, rappresenta la prima partecipazione dello stesso nel settore ICT; la finalità strategica è di supportare l’azienda in un ambizioso percorso di crescita, sia organica che per linee esterne, atto a rafforzarne l’indiscutibile leadership. Per Andrea Montanino, presidente di Fondo Italiano d’Investimento SGR, “riteniamo che Maticmind, per dimensioni, ambito di intervento e potenziale di crescita, rappresenti il candidato ideale a porsi come polo di aggregazione per il settore dell’Information Technology, sempre più strategico per adeguare le infrastrutture tecnologiche pubbliche e private del Paese”. Carmine Saladino, presidente di Maticmind, ha dichiarato: “Riteniamo che Fondo Italiano d’Investimento, anche grazie al supporto del suo cornerstone investor CDP, rappresenti il partner ideale per proseguire il nostro incessante cammino di crescita. Siamo, oggi più che mai, pronti a cogliere, forti delle competenze fino ad oggi maturate, la sfida della digitalizzazione ed innovazione del nostro Paese”.

(ITALPRESS).