FOGGIA – Questa mattina è venuto a mancare Nonno Libero, l’anziano senza dimora

Questa mattina è venuto a mancare Nonno Libero, l’anziano senza dimora che da aprile 2019 era ospite di una residenza socio-sanitaria in un comune garganico, individuata dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia.

“Nonostante la sua diffidenza iniziale, Nonno Libero da qualche tempo era ospite di una struttura adeguata in cui potessero prendersi cura di lui – spiega l’assessore al ramo, Raffaella Vacca -. Abbiamo preso a cuore la sua situazione attribuendogli un’identità anche se non parlava quasi mai del suo passato”.

“Era una persona mite, affabile e cordiale, libera da qualsiasi pregiudizio ma poco incline a rivelare la sua identità che probabilmente ha voluto dimenticare di proposito – dichiara il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Dopo esserci presi cura di lui, il Comune di Foggia gli assicurerà anche una degna sepoltura nella giornata di domani”.