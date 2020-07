PROVINCIA – IL PRESIDENTE GATTA APPROVA IL PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV. LI NN. 53 (MATTINATA-VIESTE), 54 (CAMPI-PUGNOCHIUSO-SANTA TECLA), 141 (DELLE SALINE EX S.S. 159)

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta commenta: “Si tratta di strade, con una elevata intensità di traffico, considerata la notevole presenza di aziende agricole, cooperative di servizi, attività imprenditoriali legate al turismo sia religioso che balneare, che vengono percorse durante tutto l’anno dagli utenti della strada per recarsi da e verso il Gargano. Inoltre, sono transitate da mezzi pesanti, sia per collegamenti tra i vari centri abitati che per le aziende presenti lungo i percorsi. I suddetti interventi rientrano nell’ambito della programmazione di breve termine alla quale si affianca quella di carattere strutturale rappresentata dagli interventi, attesi da decenni, programmati per le arterie in esame, nell’ambito del CIS – Capitanata. Infatti, per la S.P. 141 delle Saline, finanziata per un importo complessivo di € 9.000.000,00 sono in corso le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici per il completamento della progettazione ai fini dell’appalto dei lavori. Per la S.P. 53 (Mattinata – Vieste) per la quale sempre in ambito CIS – Capitanata è stata finanziata la progettazione per € 2.350.000,00, sono state attivate le procedure finalizzate al completamento della progettazione”.

Le strade provinciali nn. 141 – 53 – 54, interessano i comprensori comunali di Zapponeta – Manfredonia – Mattinata e Vieste.