SAN SEVERO – SEQUESTRO DROGA: IL PLAUSO DELL’A.C. ALLE FORZE DI POLIZIA

SEQUESTRO DROGA: IL PLAUSO DELL’A.C. ALLE FORZE DI POLIZIA

Quattro persone sono state arrestate per il reato di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. E’ accaduto nelle campagne di San Severo, dove personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine hanno sequestrato 7000 piante di marijuana e oltre 570 kg di droga essiccata che avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600.0000 euro.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e del Comune di San Severo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – esprimo i sensi di più sentito rallegramento al Vice Quest ore Aggiunto e Dirigente del Commissariato Claudio Spadaro ed al Vice Questore Aggiunto e Comandante RPC Daniela Di Fonzo, oltre che naturalmente a tutti gli agenti per aver individuato e sequestrato una piantagione di notevole dimensione. E’ una operazione importante, che conferma l’azione incisiva delle Forze dell’Ordine che presidiano quotidianamente ed incessantemente il territorio non senza sacrifici, al fine di assicurare ordine e sicurezza alla popolazione. E’ un plauso incondizionato alle nostre forze di polizia, in aggiunta ai sensi di ringraziamento più sentito”.

SAN SEVERO, 31 luglio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo