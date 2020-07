UN AGILE VOLUME PER SCOPRIRE GABRIELE D’ANNUNZIO

Il libro edito dalla Mondadori curato da Gianni Oliva

di Mario Bocola

Per la collana “I Grandi della Letteratura Italiana” della Mondadori è stato recentemente pubblicato un volume dedicato a Gabriele D’Annunzio, a cura di Gianni Oliva. Il docente, decano dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, uno, per lunghi anni professore di Letteratura italiana nel medesimo ateneo, dei massimi esperti di letteratura veristica e decadentistica in Italia, ha dedicato nel corso della sua carriera accademica, diversi studi sul vate abruzzese. Ora per l’importante casa editrice milanese ha pubblicato una “nuova” biografia” dannunziana rivisitata in chiave critica, secondo i più recenti orientamenti della critica coeva. Il volume di 167 pagine è diviso in tre sezioni: la prima sezione dal titolo “Panorama” tratta della vita di d’Annunzio, l’ambiente e la cronologia; la seconda “Focus”, invece, si occupa del “suo mondo e le sue idee”, “Le opere”, “Gli influssi”, “Amici e nemici”; la terza sezione, infine, è intitolata “Approfondimenti” e riporta i paragrafi intitolati “I Gradi di separazione di D’Annunzio”; “Pagine celebri e pagine dimenticate” e “Leggere, vedere e visitare”. Un agile volume, strumento di studio, di analisi critica per approfondire e conoscere meglio la figura e le opere di uno dei massimi esponenti del decadentismo italiano.