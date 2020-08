ORTA NOVA – Inaugurato il comitato di Gino Giorgione

Ortanova, inaugurato il comitato di Gino Giorgione

Il candidato di “Senso Civico-Un nuovo Ulivo per la Puglia” è stato accolto dall’affetto di centinaia di cittadini

“Più attenzione per Ortanova; servizi agli anziani, alla persona e sociasanitari più efficienti; più spazi creativi ed espressivi per i giovani; sostegno alle istituzioni culturali e ai talenti del territorio; valorizzazione dell’associazionismo e del terzo settore; interventi di riqualificazione urbana ed efficientamento della viabilità”.

Così Gino Giorgione, candidato al Consiglio Regionale per “Senso civico- Un nuovo ulivo per la Puglia” ha aperto il suo intervento nell’ambito del partecipatissimo evento di inaugurazione del suo comitato a Ortanova.

“Se sarò eletto Ortanova sarà sempre una priorità nel mio impegno. Penso a progetti per valorizzare associazionismo, talenti e cultura locale, ma anche più spazi per i giovani e servizi più efficienti a vantaggio di tutta la città”, ha proseguito Giorgione che ha poi illustrato i punti salienti del suo programma elettorale.

Dopo ampio e partecipato dibattito, Giorgione ha concluso: “Voglio essere un punto di riferimento per questa bella città. Se sarò eletto aprirò qui un mio ufficio e mi confronterò periodicamente con i cittadini”.