CERIGNOLA – RUBA UNA COLLANINA STRAPPANDOLA AL COLLO DI UNA DONNA, GIOVANE ARRESTATO MENTRE CERCA DI VENDERLA

CERIGNOLA: lo scorso I° agosto, personale del Commissariato di P.S. traeva in arresto un pregiudicato cerignolano per furto con strappo.

In particolare, verso le ore 11.40, su disposizione della locale Sala Operativa, il personale in servizio di volante si recava in via Toscanelli, ove era stata segalata la presenza di una donna alla quale, poco prima, un giovane aveva strappato la collanina d’oro che teneva al collo. La donna forniva agli agenti una descrizione dettagliata dell’abbigliamento indossato dal giovane,

Considerata la conoscenza del territorio, gli agenti si recavano nel più vicino esercizio di acquisto/rivendita di oggetti d’oro e argento, e lì sorprendevano il giovane, A.C. di anni 28, con l’abbigliamento dettagliatamente descritto dalla vittima, mentre era intento a vendere una collanina d’oro, giovane che alla vista degli agenti tentava di allontanarsi, venendo prontamente bloccato e tratto in arresto, considerato anche che la vittima riconosceva la sua collanina.

Il giovane, dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

In sede di udienza di convalida dell’arresto, ad A.C. veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.