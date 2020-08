Per illimity dati positivi nel semestre, Passera “Continua sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) – illimity Bank chiude il primo semestre con un utile netto di 15 milioni (-11,4 milioni nei primi sei mesi del 2019), trainato dal buon andamento del secondo trimestre che ha registrato profitti per 10,3 milioni, valore raddoppiato rispetto al risultato dei primi tre mesi dell’esercizio (4,5 milioni). Anche i crediti verso la clientela e gli investimenti hanno registrato un andamento positivo attestandosi a 1,8 miliardi, valore più che doppio rispetto al dato di 0,8 miliardi del 30 giugno 2019. Si conferma anche la buona tenuta della qualità del credito con un rapporto tra i crediti deteriorati lordi organici e il totale crediti verso la clientela lordi organici stabile al 4% circa. La liquidità della banca rimane robusta e pari a circa 500 milioni tra cassa, posizione interbancaria netta e attività finanziarie prontamente liquidabili di alta qualità e altri titoli negoziabili.

Complessivamente, il totale attivo di illimity al 30 giugno supera i 3,2 miliardi, valore che si confronta con 1,3 miliardi al 30 giugno del 2019. La raccolta diretta da clientela retail e corporate della Banca ha raggiunto 1,8 miliardi, in costante crescita. “Gli ultimi mesi sono stati un difficile test per tutti, certamente anche per illimity e il suo nuovo paradigma strategico e operativo. La nostra banca, giunta a metà del suo secondo anno di vita, ha saputo continuare il suo percorso di sviluppo dimensionale e reddituale. Tutte le tre divisioni non solo hanno registrato una crescita, ma hanno dimostrato una forte dinamicità imprenditoriale, anche identificando velocemente nuove opportunità e avviando progetti strategici”, commenta Corrado Passera, Ceo di illimity.

(ITALPRESS).