SAN SEVERO – POESIA – ON LINE L’AUDIOLIBRO DI “GIOCARE D’AZZARDO” DI MARIA TERESA SAVINO

“GIOCARE D’AZZARDO” DI MARIA TERESA SAVINO

Chi lo ha detto che la poesia e la letteratura nulla hanno a che vedere con le nuove tecnologie? Un concreto esempio di incontro tra innovazione e tradizione è dato senz’altro dall’audiolibro, formula moderna che si aggiunge al tradizionale cartaceo, rafforzando il messaggio e le possibilità divulgative della stampa classica, come accade per Giocare d’azzardo, la silloge della poetessa sanseverese Maria Teresa Savino, adesso on line pure in formato sonoro, per la toccante voce recitante di Gino Caiafa.

” Il video fa seguito alla recente intervista, relativa alla raccolta di poesie Giocare d’azzardo, edita nel 2009 da IL ROSONE di Foggia. La coinvolgente lettura è stata magistralmente eseguita anni fa dal Prof. Gino Caiafa, esperto di recitazione teatrale, che, nell’occasione, ancora una volta, e sentitamente, ringrazio “ spiega la poetessa, da sempre attenta alle novità linguistiche e comunicative, di cui sa riconoscere il valore e l’efficacia, senza mai rinunciare al proprio percorso.

Raccolta cara alla poetessa pugliese, Giocare d’azzardo è quella che più delle altre ne esprime l’intimo sentire, il pensiero, la complessa interiorità. Formalmente, come Savino ha altre volte sottolineato, tutta la sua poesia non ama dilungarsi più del necessario e quella di “Giocare d’azzardo” è la più sintetica, espressa in versi brevi, concisi e senza l’indicazione dei titoli. Ne sono prova anche gli haiku, che dicono tanto in soli tre versi. Vi si rispetta, però, come per tutta la sua poesia, la musicalità consueta, pur se in mancanza di rime. “Penso che il mio verseggiare possa definirsi classico-moderno” conclude l’autrice di un’opera intensa, carica di vissuto ed emozioni, adesso fruibile anche su Youtube, cliccando al link di seguito https://youtu.be/VwbzIYdZraQ

Promemoria per l’ordine di pubblicazione dei libri di Maria Teresa Savino

Nuvole D’oro (1976 – Ed. Verso il 2000- Salerno) Calendario privato (1998 Ed. Miranda – San Severo) Un serto di parole (1999 Ed. Privata – San Severo) Radici d’infinito ( 2002 Ed. Firenze libri- Firenze) Giocare d’azzardo ( 2009 Ed. Il Rosone – Foggia) Alfa e Omega (2012 Ed. Universum- Trento I passi della violenza (1914 Ristampa p/c. di Youcanprint LE ) Il valore totale (2017 Ed. Persiani- Bologna) Le plaquettes, Reperti e Voli, composte anni prima, son confluite nel libro: Il valore totale. Sono in corso di stampa: Pensieri, Racconti e Romanzo breve, ancora inediti.