L’Inter vola nei quarti di Europa League, Getafe battuto 2-0

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Soffre, rischia ma con grande forza l’Inter passa il turno. I nerazzurri di Antonio Conte staccano il pass per i quarti di finale dell’Europa League battendo il Getafe per 2-0 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, è partita vera e gli spagnoli giocano un calcio piuttosto aggressivo, capace di mettere in grossa difficoltà i nerazzurri nel primo quarto d’ora. Poi col passare dei minuti spicca lo strapotere dell’Inter che al 33′ colpisce con il solito Lukaku, bravo a smarcarsi da Exeita per poi concludere con un gran mancino in rete. Il belga si conferma uomo decisivo nelle notti di coppa: trentesima rete in stagione e quinta di fila nelle partite europee. Ma nella sofferenza nerazzurra c’è anche un pizzico di fortuna, con il Getafe che al 76′ sbaglia un calcio di rigore con Molina, penalty concesso da Taylor attraverso l’on field review per un fallo di mano di Godin. Solo nel finale di gara, con l’ingresso e con il gol di Eriksen, l’Inter chiude la partita sul 2-0 e si assicura un posto nei quarti di finale, in attesa di conoscere il nome della propria avversaria tra Rangers e Bayer Leverkusen.

(ITALPRESS).