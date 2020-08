SAN SEVERO – LA NOTTE DI SAN LORENZO CON FOYER ’97

Lunedì 10 Agosto h: 00.00

*NOTTE DI SAN LORENZO*

“Racconti di Mezzanotte – teatro al telefono”*Foyer ’97* celebra la notte più romantica dell’anno (domenica su lunedì) in modo originale e coinvolgente: gli attori della compagnia reciteranno brevi racconti al telefono.Basterà prenotarsi, *GRATUITAMENTE* (al numero 368.7000116) per ricevere una chiamata da un attore della compagnia, che vi regalerà un storia in cornetta. (le chiamate avverranno dalle 00:00 alle 00.30).