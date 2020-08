SAN SEVERO – TEATRO IN DIFFUSIONE, DAL 6 AGOSTO QUATTRO SERATE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

TEATRO IN DIFFUSIONE

Una rassegna di 4 racconti teatrali da ascoltare in filodiffusione per le vie del centro storico. L’idea è quella di far uscire il “teatro dal teatro” per renderlo fruibile a tutti, nel rispetto del distanziamento fisico. Per quattro giovedì, a partire dal 6 agosto, alle ore 20.30, i racconti teatrali saranno “diffusi” nel cuore della città ossia in piazza della Repubblica e coinvolgeranno le attività produttive.

Programma

L’ABISSO

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON

PICCOLO PRINCIPE

9CENTO

Principale obiettivo di questa iniziativa è la promozione della cultura teatrale. Potrà sembrare un paradosso, ma proprio in quest’epoca della comunicazione globale e della connessione continua, le persone che frequentano poco il teatro attraverso l’ascolto attivo potranno essere stimolati e incuriositi dai racconti.