CALCIO – ECCELLENZA – RIPARTE IL SAN SEVERO, VINCENZO CRISCUOLO NUOVO ALLENATORE

Il San Severo ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Vincenzo Criscuolo.

Esperienze con Paganese, Messina con Mr. Grassadonia, giovanili nazionali con la Cavese, allenatore UEFA A.

Da portiere oltre 400 presenze in serie C con cambi di casacca mediamente di una ogni cinque anni, segno di fedeltà e affidabilità.

Sposa un progetto biennale con i giallogranata, ed insieme sono già all’opera per allestire l’organico che scenderà in campo in questa sragione.