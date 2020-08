SAN SEVERO – I volontari di Croce Rossa Italiana non si fermano e attivano il SERVIZIO ESTIVO SOS ESTATE PRONTO SPESA E PRONTO FARMACO

I volontari di Croce Rossa Italiana non si fermano e attivano il SERVIZIO ESTIVO

SOS ESTATE PRONTO SPESA E PRONTO FARMACO per la città di San Severo!

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di San Severo Torremaggiore scende in strada in aiuto alla popolazione vulnerabile di San Severo per affrontare i disagi ed i rischi legati al caldo e all’afa, tipici della stagione estiva. Sono coinvolti nel servizio i Volontari debitamente formati con specifiche competenze anche per affrontare l’emergenza Covid 19.

Da giovedì 3 Agosto a venerdì 4 Settembre 2020 sarà attivo il centralino con il seguente recapito 0882 218076, dedicato al servizio gratuito di ritiro e consegna di Farmaci e/o Spesa.

I volontari prenderanno in carica le richieste di aiuto di anziani ed diversamente abili anche privi di rete famigliare e non autosufficienti oltre alle persone in situazione di vulnerabilità.

Come funziona il servizio?

Basta telefonare al 0882 218076 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00, il volontario prenderà in carico la richiesta; Il cittadino, in condizioni di vulnerabilità, riceverà la spesa e i farmaci nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00.

Nello specifico per il servizio

Pronto farmaco: il cittadino dovrà fornire ai volontari il nome della Farmacia scelta, i dati della “ricetta elettronica” e il denaro necessario in contanti.

Pronto spesa: il cittadino dovrà fornire lista della spesa max 20 pezzi e denaro necessario in contanti.

Verrà data priorità alle persone con ridotta mobilità e/o a rischio solitudine e che maggiormente subiscono gli effetti negativi delle ondate di calore. Il servizio è disponibile su tutto il territorio cittadino.

La distribuzione sarà effettuata tramite biciclette acquistate con il contributo dell’Amministrazione Comunale e dello SHOPPING CENTER SPAZIO CONAD.

L’attività di svolgerà con la collaborazione dei Dottori Farmacisti della Città di San Severo e i Medici di Famiglia del Distretto 51 ASLFG.

L’Attività SOS Estate della CRI si inserisce nel consueto programma estivo proposto dalla Consulta delle Associazioni Ri-Incontri di Agosto, istituito da qualche anno come ausilio alla popolazione e quale esempio virtuoso di collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Severo e gli Enti del III settore locali.

Ulteriori info e richieste di aiuto potranno essere inviate dai Cittadini bisognosi di aiuto via e- mail al seguente indirizzo sansevero@crisanseverotorremaggiore.it; le stesse verranno valutate dallo staff di segreteria e prese in carico nei limiti delle facoltà del Comitato.

Il Comitato locale ha aderito alla Compagna nazionale Sos estate e Pronto caldo “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” con il numero verde nazionale 800 – 065510.

la Presidente Paola Cuccitto e i Delegati delle 6 Aree del Comitato San Severo Torremaggiore della Croce Rossa Italiana confidano nella diffusione della notizia del servizio al fine di essere di ausilio a quante più persone in stato di vulnerabilità.

Il Delegato

Comunicazione in Emergenza e FUNDRAISING Area VI

Paki Attanasio