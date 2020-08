TORREMAGGIORE – La senatrice Gisella Naturale nominata capogruppo in Commissione agricoltura

La senatrice Gisella Naturale nominata capogruppo in Commissione agricoltura

Naturale: «Questo riconoscimento mi darà la possibilità di fare rete tra i gruppi e il territorio nell’impegno di raggiungere i risultati tanto attesi dal mondo agricolo»







Nella giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, la senatrice del Movimento 5 stelle Gisella Naturale è stata nominata capogruppo in Commissione agricoltura del Senato.



«Ho sempre creduto molto nel lavoro di squadra, questo importante riconoscimento mi darà la possibilità di fare rete tra i gruppi e il territorio nell’impegno di raggiungere i risultati tanto attesi dal mondo agricolo. Un settore in cui è forte il desiderio di riscatto- dichiara la senatrice pentastellata, Gisella Naturale. Questa consapevolezza è ancora più forte dopo i numerosi incontri che ho avuto con i rappresentanti del settore, le aziende, le cooperative. Accolgo questo incarico con orgoglio e responsabilità, ancora di più sento la responsabilità in questo particolare momento storico, dopo mesi di incertezze e dopo la crisi che inevitabilmente ha colpito l’agricoltura italiana. Bisogna tutelare e promuovere i prodotti di qualità del nostro Made in Italy e fare ulteriori passi in avanti per la tutela e promozione delle nostre eccellenze. La politica, nei prossimi mesi, dovrà fare un importante sforzo programmatico per sostenere il settore in modo che si possa ripartire dal tessuto imprenditoriale di base, quindi medie e piccole imprese, vero pilastro dell’economia italiana. È estremamente necessario definire una rotta condivisa, efficiente, in grado di far fronte, non solo all’attuale emergenze, ma anche ad una pianificazione di obiettivi e strumenti volti ad accresce la competitività del settore agricolo, in un sistema di rete integrato». Conclude la senatrice Gisella Naturale.