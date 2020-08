A Roma l’ultimo saluto a Sergio Zavoli, sarà sepolto a Rimini

ROMA (ITALPRESS) – Mascherine e regole anti-contagio non hanno fermato l’affetto per Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico che ha fatto la storia. In tanti, infatti, questa mattina hanno preso parte all’ultimo, commosso saluto a Zavoli, in occasione dei funerali a Roma. Le esequie del giornalista scomparso all’età di 96 anni si sono svolte presso la chiesa di San Salvatore in Lauro. Oltre alla famiglia, ai suoi cari, agli amici, erano presenti politici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, della televisione e cittadini. Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, l’ad della Rai, Fabrizio Salini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, Renzo Arbore, Valeria Fedeli, Luigi Zanda, Walter Veltroni, Gianni Letta, Monica Maggioni, Luigi Gubitosi, Franco Carraro. In piazza, per rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus, è stato predisposto un grande schermo per permettere a cittadini ed estimatori di poter seguire i funerali.

Fiori chiari ad accompagnare il feretro, oltre a corone del presidente del Senato, della Rai e dei senatori del Pd poggiate sulla facciata della chiesa. Alla fine della cerimonia, un applauso ha salutato la salma che oggi sarà trasferita a Rimini dove sarà allestita una camera ardente. Zavoli verrà sepolto nella città romagnola, alla quale era particolarmente legato.

