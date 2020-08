Hamilton il più veloce nelle libere del GP del 70° Anniversario

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton chiude la giornata del venerdì davanti a tutti con il miglior tempo nelle prove libere 2 del Gran Premio del 70° Anniversario. A Silverstone il pilota britannico, vittorioso la scorsa settimana nel GP di Gran Bretagna, si conferma in ottima forma e chiude il giro veloce in 1’25″606 con appena 176 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza a sorpresa la Renault di Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen e alle due Racing Point di Lance Stroll e Nico Hulkenberg mentre la prima delle Ferrari è in settima posizione con Charles Leclerc in 1’26″812 (+1″206). Quattordicesimo, invece, Sebastian Vettel che ferma il cronometro in 1’27″198 e termina la sessione anzitempo a seguito di un problema al motore rilevato nei minuti finali. Sessione peraltro conclusasi sotto regime di bandiera rossa per un altro problema tecnico, questa volta ai danni dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Domani le libere 3 alle 12:00 mentre alle 15:00 andrà in scena la qualifica che assegnerà la quinta pole stagionale.

(ITALPRESS).